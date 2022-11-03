Президента Казахстана и его родственников коснутся ограничения

3 ноя. 10:16

Поправки, ограничивающие полномочия президента Казахстана и его родственников, приняли в парламенте республики, документы направлены на подпись Касым-Жомарту Токаеву.

Как сообщает Sputnik Ближнее зарубежье, члены семьи главы государства не смогут занимать руководящие должность государственных и квазигосударственных структурах.

Также парламент ограничил участие президента в формировании верхней палаты парламента и в деятельности местных органов власти. Кроме того, руководитель страны не имеет права являться членом какой-либо политической партии в момент своего президентства.