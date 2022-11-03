Гуцериев профинансирует ингушские проекты

3 ноя. 10:15

Российский предприниматель Михаил Гуцериев будет финансировать экономические и социальные проекты в Ингушетии, - говорится в сообщении пресс-службы главы республики по итогу встречи руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова и бизнесмена.

"В рамках встречи обсуждались перспективы инвестиций предпринимателя в промышленность и объекты социальной инфраструктуры региона. Михаил Гуцериев посетил несколько объектов социальной инфраструктуры в Джейрахском районе и городе Сунжа, а также принял участие в совещании, посвященном будущему сотрудничеству группы "Самфар" и Ингушетии с участием главы региона и членов кабмина. В ходе совещания Гуцериев заявил, что его компании готовы уже в этом году начать финансирование ряда проектов на территории Ингушетии", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Глава региона ознакомил предпринимателя с текущей социально-экономической ситуацией в регионе, пояснив, что республика ограничена в расходах на реализацию различных проектов, тогда как ее юридическая база дает инвестору возможность избежать бюрократических барьеров и сразу приступить к реализации инвестиционного проекта.