Иран ввел санкции против Канады 

3 ноя. 9:58

Власти Ирана ввели санкции против восьми физических лиц и одной организации Канады, информирует пресс-служба МИД исламской республики опубликовано в среду вечером на сайте ведомства.

В санкционный список Ирана были, в частности, включены министр общественной безопасности Марко Мендичино, глава Минобороны Канады Анита Ананд, начальник штаба обороны Вооруженных сил Канады Уэйн Эйр, а также другие чиновники, военные и судьи. Кроме того, Тегеран ввел ограничения в отношении канадской газеты National Post, передает ТАСС.