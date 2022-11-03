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Иран ввел санкции против Канады 

Иран ввел санкции против Канады 

Власти Ирана ввели санкции против восьми физических лиц и одной организации Канады, информирует пресс-служба МИД исламской республики опубликовано в среду вечером на сайте ведомства. 
В санкционный список Ирана были, в частности, включены министр общественной безопасности Марко Мендичино, глава Минобороны Канады Анита Ананд, начальник штаба обороны Вооруженных сил Канады Уэйн Эйр, а также другие чиновники, военные и судьи. Кроме того, Тегеран ввел ограничения в отношении канадской газеты National Post, передает ТАСС.

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