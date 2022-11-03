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Источник: Россия и Турция составляют список стран, куда пойдет российское зерно и удобрения

Источник: Россия и Турция составляют список стран, куда пойдет российское зерно и удобрения

Москва и Анкара разрабатывают список стран, сильнее всего нуждающихся в российском зерне и удобрениях, об этом рассказал осведомленный источник.

"В ходе последних телефонных переговоров лидеров двух стран этот вопрос обсуждался, уточнением списков и маршрутов занимаются соответствующие ведомства при координации как Турции, так и ООН", - приводит его слова РИА Новости.

Источник отметил, что идет работа над снятием препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из РФ. По его данным, предполагается отправлять российскую сельскохозяйственную продукцию прежде всего в Африку и нуждающиеся страны.

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