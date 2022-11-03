В Баку хотят видеть готовность ЕС закупать газ после 2027 года

3 ноя. 9:48

Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил в интервью изданию Financial Times, что Евросоюз не откажется от азербайджанского газа после 2027 года и продолжит его закупать.

Напомним, летом Азербайджан и ЕС подписали соглашение о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики, по которому Евросоюз к 2027 году получит почти 20 млрд куб м азербайджанского газа.

"Европа сейчас срочно нуждается в альтернативных поставках. Мы должны быть уверены, что это не какой-то спонтанный спрос, возникший в свете конфликта на Украине, который потом прекратится, и внезапно вы продолжите покупать у России", - сообщил замглавы МИД.

Он подчеркнул, что для наращивания поставок в соответствии с договоренностями, Баку необходимы "миллиарды долларов" инвестиций для расширения Южного газового коридора и заключение долгосрочных контрактов и компаниями из Европы на период после 2027 года.

"Кто бы ни был заинтересован в инвестировании, государственная сторона или частная, они сначала должны предоставить средства, чтобы мы могли увеличить мощности. Не сказал бы, что в ЕС есть разногласия, но это важная часть пазла", - отметил дипломат.

Мамедов добавил, что Азербайджан хочет внести свой вклад, однако ожидает от ЕС и готовность к инвестициям. При этом замминистра не раскрыл сумму.