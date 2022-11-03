Лидер "Единого нацдвижения" рассказал, когда партия уйдет из парламента Грузии

3 ноя. 9:32

Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" в ближайшее время не собирается уходить из парламента, сообщил ее лидер Ника Мелия.

По его словам, ЕНД может отказаться от парламентской деятельности только для достижения конкретной цели.

"Если мы увидим, что уход депутатов из парламента - действенный шаг для приближения к цели, то, естественно, "Национальное движение" предпримет такой шаг, но только в конкретный момент и при конкретных обстоятельствах", - цитирует его Sputnik Грузия.