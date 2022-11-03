Эрдоган: газ Сакарьи скоро придет в дома жителей Турции

3 ноя. 9:17

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber сегодня заявил, что в скором времени в дома граждан поступит газ, добытый в Черном море.

"BOTAŞ в этом месяце завершит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе. Разведанные запасы месторождения Сакарья составляют 540 млрд кубометров, вероятно эта цифра вырастет", - сказал президент, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Президент добавил, что благодаря современным буровым установкам возможности Турции сильно расширились - уже поступают предложения по сотрудничеству в разведке, добыче и транспортировке углеводородов.

"Есть разные предложения от партнеров. Ливия заинтересована в наших услугах по исследованию природных ресурсов", - отметил Эрдоган.