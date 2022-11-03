Хулуси Акар: морской коридор зерновой сделки заработал в прежнем режиме

3 ноя. 8:58

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил сегодня, что функционирование морского коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины после возвращения России к участию в зерновой сделке полностью нормализовано.

"Мы получили письменные гарантии от Украины, передали их министру обороны РФ Сергею Шойгу. Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия", - сказал Акар в интервью телеканалу Habertürk, передает ТАСС.

Глава Минобороны также заявил, что Турция предпринимает усилия по продлению зерновой сделки.

Сейчас Турция и РФ определяют список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях, работа будет вестись при координации ООН, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Сейчас совместно с российской стороной определяется список стран, в которые пойдет российское зерно и удобрения. В ходе последних телефонных переговоров двух лидеров этот вопрос обсуждался, уточнением списков и маршрутов занимаются соответствующие ведомства при координации, как Турции, так и ООН. Усилия также направлены на то, чтобы добиться снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений", - рассказал он.