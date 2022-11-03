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МЧС Казахстана: на месте выброса газа нашли тело еще одного шахтера

МЧС Казахстана: на месте выброса газа нашли тело еще одного шахтера

Число жертв чрезвычайного происшествия на шахте имени Ленина в Карагандинской области Казахстана выросло до пяти - спасатели обнаружили тело еще одного погибшего горняка, - сообщил официальный представитель МЧС республики Руслан Иманкулов.

"В 09:09 (06:09 мск) обнаружено тело пятого работника", - сказал представитель МЧС, передает РИА Новости.

На место аварии выехал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, который возглавит комиссию по расследованию происшествия.

По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", на месте происшествия работают следственно-оперативные группы департамента полиции Карагандинской области.

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