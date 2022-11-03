СМИ: Шольц готов говорить с Путиным

3 ноя. 7:58

Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России и теперь выступает за диалог с российским лидером Владимиром Путиным, - утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет газета Daily Sabah.

Глава Турции указал на решающее значение "дипломатии лидеров" в устранении проблем на международной арене.

"Даже канцлер Германии Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка", – отметил Эрдоган.

Ранее турецкий лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин продемонстрировал конструктивный подход по вопросу возобновления реализации "зерновой сделки".