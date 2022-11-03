Опрос: американцы не хотят видеть президентами ни Байдена, ни Трампа

3 ноя. 7:43

Больше половины американцев не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден баллотировался на второй срок, и больше четверти ждут его импичмент в случае победы республиканцев на выборах в конгресс, - показали результаты социологического опроса, проведенного Economist совместно с исследовательской организацией YouGov.

На вопрос, хотят ли они, чтобы Байден вновь участвовал в президентской гонке в 2024 году, отрицательно ответили 54% опрошенных. В поддержку кандидатуры президента, которому в ноябре исполняется 80 лет, выступили лишь 27% респондентов, передает РИА Новости.

Те же 27% американцев полагают, что если республиканцам удастся установить контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре, то Байдена ждет импичмент.

Опрос также показал, что 59% американских граждан не хотят, чтобы и экс-президент США Дональд Трамп участвовал в следующих выборах. Его кандидатуру поддержали только 28% опрошенных.