РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Эрдоган защитил Путина от нападок мировых лидеров

Эрдоган защитил Путина от нападок мировых лидеров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге говорил мировым лидерам об их неправильном отношении к президенту России Владимиру Путину.

"С кем бы я ни говорил в Праге, все выступают против него. Я сказал, что это неправильно. Если вы покажете неправильные подходы к такому государству, как Россия, он (Путин) будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи подавленным... Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу A Haber, передает РИА Новости.

Турецкий лидер также заявил, что Путин не является тем политиком, который "будет делать шаг назад при давлении на него".

755 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version