На шахте в Карагандинской области погибли четыре человека

3 ноя. 6:57

Минувшей ночью на шахте в Карагандинской области Казахстана произошел выброс газа, который привел к гибели четырех человек, еще четверо получили травмы, - сообщили в пресс-службе МЧС страны.

"По имеющейся предварительной информации, 3 ноября ориентировочно в 3 часа ночи (00.00 мск) в городе Шахтинск, АО "Арселор Миттал Темиртау", на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо госпитализированы в больницу", - сообщили в пресс-службе, передает РИА Новости.

"Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия", - добавили в пресс-службе.

Проведена эвакуация 106 работников. Обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.