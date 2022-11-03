СМИ: КНДР снова запустила три ракеты

3 ноя. 6:44

Минувшей ночью КНДР запустила одну баллистическую ракету большой дальности и две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, - сообщает южнокорейское агентство Ренхап.

"Северная Корея выпустила одну баллистическую ракету большой и две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря", - говорится в сообщении.

Япония не исключает, что одна из ракет, выпущенных Северной Кореей, могла быть межконтинентальной, - заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Северная Корея провела несколько ракетных пусков. Мы не исключаем возможности, что одна из них могла быть межконтинентальной", - уточнил глава японского правительства, передает РИА Новости.

За это утро Япония вынесла предупреждения о вероятных ракетных пусках в 07:51, 08:41 и в 08:51 по местному времени (01:51, 02:41 и 02:51 мск). Следом были вынесены предупреждения о возможном падении ракет.

Изначально сообщалось, что первая из ракет пролетела над территорией Японии, в связи с чем сработала система экстренного оповещения J-Alert. Однако, как затем заявил министр обороны Ясукадзу Хамада, "после детального анализа ситуации было подтверждено, что она не пролетала" над Японией, а могла упасть в Японское море, так как именно в том районе "она пропала". Максимальная высота ее полета составляла 2 тыс км, а дальность полета – 750 км. Детали второго и третьего ракетного пуска не сообщаются.