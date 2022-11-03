СБ ООН не принял "биологическую" резолюцию России

3 ноя. 6:27

Совет безопасности Организации Объединенных Наций минувшей ночью не принял проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине.

За документ проголосовали лишь Россия и Китай, хотя для ее принятия требовалось набрать девять голосов из пятнадцати. Против инициативы выступили США, Великобритания и Франция. Остальные государства воздержались, - передает РИА Новости.

В в случае принятия резолюции СБ ООН постановил бы "сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".

Проект предписывал представить Совбезу доклад с рекомендациями к 30 ноября и проинформировать о результатах расследования страны-участницы КБТО на ее обзорной конференции в Женеве, запланированной на 28 ноября - 16 декабря.

Как отметил присутствовавший на заседании первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, западные коллеги фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Запад попросту боится создания комиссии, поскольку их не устраивает, что в ее состав вошли бы все члены Совбеза.

Напомним, как ранее сообщал начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, на территории Украины сформирована сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. После начала российской СВО все было вывезено из страны для продолжения военно-биологической программы.