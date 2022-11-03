Блинкен и Чавушоглу обсудили возвращение России в "зерновую сделку"

3 ноя. 5:25

Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Главными темами переговоров стали возвращение России к участию в "зерновой сделке" и ситуация вокруг Украины.

В ходе беседы Блинкен поблагодарил Чавушоглу за усилия, которые Турция предприняла для обеспечения возобновления действия зерновой инициативы в Черном море, побудив Россию вернуться к соглашению и напомнив ей о важности того, чтобы продолжать придерживаться заключенных при посредничестве ООН соглашений, а также ее обязательств поддерживать глобальную продовольственную безопасность, передает ТАСС.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле.

29 октября Россия сообщила о приостановке участия в "зерновой сделке", а 2 ноября проинформировала о возвращении в сделку.