Глава МИД Ирана и Боррель обсудили восстановление сделки по ядерной программе ИРИ

2 ноя. 23:50

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел сегодня телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, такое сообщение опубликовано на сайте МИД ИРИ.

Темой беседы были перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Исламской Республики.

Абдоллахиян заверил Борреля в готовности Ирана к конструктивным переговорам и его заинтересованности в достижении соглашения с США. Дипломат также отметил, что ИРИ продолжает выполнять обязательства в рамках договоренностей о техническом сотрудничестве с МАГАТЭ.

Глава европейской дипломатии в свою очередь указал, что ЕС будет делать все необходимое до тех пор, пока участники венских переговоров не придут к окончательному соглашению. Боррель добавил, что с оптимизмом оценивает перспективы восстановления иранской ядерной сделки.