Itochu: Японии не выжить без российской нефти

Почти полная зависимость Японии от импорта энергии означает, что стране не выжить без российских нефти и газа, заявил глава одного из пяти крупнейших торговых домов Японии, исполнительный директор корпорации Itochu Масахиро Окафудзи. По его словам, дальнейшее использование российских энергоносителей после начала спецоперации на Украине будет зависеть от поддержки позиции Японии со стороны США и ЕС.

Financial Times пишет, что Окафудзи, один из наиболее харизматичных и агрессивных бизнес-лидеров Японии, раскритиковал давление, оказываемое на компании с тем, чтобы геополитика, а не торговля, была для них на первом месте. Тенденция к ”френдшорингу”, когда союзнические государства сотрудничают в обеспечении продовольственных цепочек с целью снижения геополитического давления, чревата потенциальными рисками.

”Если подобная тенденция сохранится, она неизбежно приведет к снижению инвестиционной заинтересованности компаний, а также их способности к инновационному развитию и обеспечению конкурентоспособности. Так что данное явление опасно для глобальной экономики”, - сказал эксперт.

”В отличие от Европы и США, Япония практически полностью зависит от зарубежных поставок энергии, поэтому разрыв с Россией из-за санкций невозможен, - сказал Окафудзи. - По сути, российский импорт нам жизненно необходим, пусть даже и в меньших объемах”.

Япония, подобно большинству западных стран, ввела санкции против России, однако не отказалась от совместных крупных энергетических проектов, поскольку российский СПГ обеспечивает 9% потребности страны, а российская нефть - 4%.

Японское правительство и Itochu, совместно с индийской ONGC Videsh по-прежнему остаются инвесторами нефтяного проекта ”Сахалин-1”, из которого вышла ExxonMobil. Перспективы развития нефтяных и газовых месторождений на Дальнем Востоке России стали еще более неопределенными после того, как в начале октября президент Владимир Путин подписал указ о создании новой компании-оператора, которой будет руководить государственная нефтяная корпорация ”Роснефть”.

России был заблокирован доступ на западные рынки с февраля, но Окафудзи говорит, что ”есть огромное количество способов”, за счет которых Москва может продолжать поставлять энергоносители, учитывая серьезный спрос со стороны Китая и Индии.

Торговые дома ведут операции по всему миру, в том числе и в России. Они являются основой японской экономики и обеспечивают сырьем страну, небогатую ресурсами. В последнее время они стремятся расширить сферу деятельности. Berkshire Hathaway - с 2020 года основной акционер пяти крупнейших торговых домов: Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni и Sumitomo. С тех пор их активность значительно расширилась и теперь включает финансирование проектов и инвестиции в стартапы. Как и ранее, торговые дома - агрессивные участники рынка, нацеленные на быстрое приобретение и замещение иностранного капитала национальным, что составляет основной объем задач инвестиционных банкиров и юристов в Токио.

Тем не менее, по словам Окафудзи, падение иены и неопределенный глобальный экономический прогноз вынудили Itochu, у которой доля в китайском Citic и в глобальной корпорации по производству упакованных продуктов Dole Foods, придерживаться более осторожного подхода к инвестициям в Китай и США.

”Но даже в таких условиях, нам приходится действовать агрессивно по возможности. Что касается зарубежных инвестиций, необходимо соблюдать осторожность, и Китай в данном случае не исключение”, - добавил Окафудзи. Некоторые аналитики выражают обеспокоенность в связи с тем, что у Itochu десятипроцентная доля в Citic, что усиливает его уязвимость перед лицом Китая, но Окафудзи утверждает, что риски невелики, поскольку инвестиции поступают в государственную компанию. ”Китай передает активы частных компаний государственным, чтобы сократить разрыв между богатыми и бедными. Наша цель - внести свой вклад в обеспечение процветания китайских граждан. Так что, думаю, китайское руководство нам благоволит”, - заявил Окафудзи.