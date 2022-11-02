Премия Flying Apsaras Awards впервые досталась казахстанской актрисе

2 ноя. 23:31

В Китае премию Flying Apsaras Awards вручили популярной казахстанской актрисе Ризе Алимжанкызы, сообщает информационное агентство The Paper.

Эта премия - самая высокая государственная награда в сфере телеискусства в Китае. Риза Алимжанкызы удостоилась ее за роль в телесериале Minning Town, который с успехом прошел на китайском телевидении в январе прошлого года, стала первой казахской обладательницей данной награды.

Церемония вручения премии состоялась в Пекине.

«Я счастливая и везучая. Очень благодарна жюри и зрителям, оценившим мой труд. Разрешите мне выразить свою благодарность вам на своем родном языке. Рахмет!» - сказала актриса со сцены.