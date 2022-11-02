В Чечне построят спортцентр и три детских сада

2 ноя. 23:57

В Чечне выделят из федерального бюджета средства на строительство центра по спортивной борьбе, трех детских садов и корпуса для детей с ограниченными возможностями. Об этом говорится на сайте правительства РФ по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с главой региона Рамзаном Кадыровым.

"Будет проведена модернизация аэропорта в Грозном по модели государственно-частного партнерства. Согласовано выделение средств на социально-спортивные объекты в Урус-Мартановском районе Чечни, включая строительство центра по спортивной борьбе, трех детских садов и корпуса для детей с ограниченными возможностями", - сказал Новак.