Ветераны баскетбола сразятся на турнире в Кисловодске

3 ноя. 1:35

Турнир по баскетболу среди ветеранов соберет в Кисловодске Ставропольского края около 50 спортсменов со всей страны, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"С 4 по 6 ноября в Кисловодске пройдет турнир по баскетболу среди ветеранов этого вида спорта под названием "Сила России V единстве". На соревнования приедут около 50 спортсменов из Крыма, Владивостока, Казани, Самары и других городов страны", - сказал он.

Моисеев отметил, что в соревнованиях будут участвовать мастера спорта СССР и РФ. Участники в составе восьми команд разыграют Кубок Дня народного единства. Также свои игры спортсмены посвятят памяти лидера ветеранского баскетбола Ставрополья Николаю Лобжанидзе.