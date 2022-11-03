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Объекты культурного наследия Северной Осетии станут муниципальными

Объекты культурного наследия Северной Осетии станут муниципальными

По поручению главы Северной Осетии Сергея Меняйло в регионе разработали план мероприятий по оформлению права муниципальной собственности на объекты культурного наследия, - сообщили в пресс-службы главы и правительства республики.

"Как сообщил председатель комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Северной Осетии Ацамаз Галуев, на охрану в республике будут поставлены 411 объектов культурного наследия федерального значения, 238 объектов регионального значения и 1 тыс 311 выявленных", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

При этом объекты культурного наследия должны быть поставлены на кадастровый учет вместе с используемыми земельными участками, что даст возможность включать их в различные государственные программы на проведение работ по их сохранению.

"Северная Осетия имеет богатое культурное наследие с уникальными архитектурными, историческими памятниками. В последние годы мы видим активное развитие внутреннего туризма, растет интерес к нашему этнокультурному наследию. Перед органами власти республики стоит задача сохранить его, и в этом вопросе на первый план выходит работа по соблюдению законодательства", - напомнил председатель правительства региона Борис Джанаев, добавив: памятники культуры планируется включить в туристические и экскурсионные маршруты.

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