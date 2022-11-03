Лучших племенных овец и коз России покажут в Дагестане 

3 ноя. 3:23

В Дагестане в 2023 году планируют провести XXIII Российскую выставку племенных овец и коз, - сообщил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Такое решение было принято после официального обращения президента Национального союза овцеводов академика РАН Харона Амерханова.

"Раз мы взялись за реализацию этой идеи, то надо провести ее на высшем уровне. Должны быть приглашены участники от Забайкальского края, Калининграда, других регионов страны. Мероприятие планируется на период начала туристического сезона. Поэтому нужно определиться с тем, какое количество гостей приедет, чтобы обеспечить им комфортное заселение", - подчеркнул Абдулмуслимов.

Напомним, на сегодняшний день в государственном племенном регистре Минсельхоза России зарегистрировано 77 дагестанских организаций по племенному животноводству: два племенных завода, 56 племенных репродукторов, 16 генофондных хозяйств, лаборатория иммуногенетической экспертизы, лаборатория молекулярно-генетической экспертизы и региональный информационно-селекционный центр.