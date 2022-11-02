Нестандартные яблоки принесли фермерам в Грузии свыше $3 млн

2 ноя. 22:39

Минсельхоз Грузии сообщает, что в этом сезоне в стране было переработано 35,5 тыс т нестандартных яблок - фермеры на их продаже заработали свыше 8,6 млн лари ($3,1 млн).

В этом году в Грузии планируют собрать хороший урожай яблок - порядка 120 тыс т, из которых 50 тыс с - нестандартные. На переработку уже принято 35,5 тыс т. Прием урожая от фермеров начался в сентябре.

В Грузии действует программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок, она позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене, в программу включены 15 местных компаний.

Из нестандартных яблок изготавливается концентрат, который затем экспортируется в страны Евросоюза.