В Израиле подсчитано 87% голосов - правые получают большинство мест в парламенте

2 ноя. 22:22

Блок правых партий под руководством бывшего премьера и нынешнего лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху может завоевать 65 депутатских мандатов из 120, следует из итогов подсчета 87% голосов на парламентских выборах, сообщают израильские СМИ.

Партия Нетаньяху "Ликуд" пока имеет 32 места, у его союзников, партии "Религиозный сионизм" - 14 мандатов, у ШАС - 11, у единого списка ультраортодоксальных партий Яхадут ха-Тора - восемь.

Это означает, что если расклад не изменится, то Нетаньяху и его сторонникам хватит мест в Кнессете нового созыва для формирования правительства.

Блок левых и левоцентристских партий под руководством действующего премьера Яира Лапида может рассчитывать на 50 мест. Еще пять кресел могут занять представители арабского блока РААМ-ТААЛ.

Барьер для попадания в парламент равняется 3,25%, на данный момент его не преодолевают как левая МЕРЕЦ, арабская БАЛАД и правая национально-религиозная партия "Еврейский дом". Если кто-то из них все же наберет больше этой отметки, то это может изменить общую расстановку сил, передает "Интерфакс".

Планируется, что окончательные результаты голосования будут преданы огласке 4 ноября.