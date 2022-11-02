Илья Зайцев: "Мы собрали списки Корана из Дагестана, Турции, Ирана...."

Сегодня в государственном Музее Востока открылась выставка "Московские Кораны", приуроченная к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Из экспозиции можно узнать о происхождении коранического текста, его значении, истории и происхождении рукописей Корана, а также о художественных особенностях списков, почерках и традициях, в которых они выполнены.

На выставке представлено 40 уникальных списков Священной книги мусульман, датированных X-XIX вв., из собраний Музея Востока, Фонда Марджани, Российской государственной библиотеки (РГБ), Института востоковедения РАН, Научной библиотеки МГИМО МИД РФ, Архива РАН, Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова, Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы. Они повествуют о развитии искусства переписки Корана почти за тысячу лет на пространстве от Магриба до Кашмира, от Поволжья до Ирана, от Индии до Дагестана, рассказал "Вестнику Кавказа" куратор выставки Илья Зайцев.

- Как вам пришла в голову идея "Московских Коранов"?

- Над идеей выставки мы работали довольно давно. Основной задачей было собрать уникальные списки Священной книги мусульман, которые хранятся в московских собраниях - музейных, библиотечных, архивных. Сама по себе задача была достаточно сложной, но мы с ней справились и выбрали наиболее интересные экземпляры, которые иллюстрировали бы историю создания коранических рукописей за более чем тысячу лет, то есть начиная с IX по XIX века. Здесь представлено 40 списков священной книги от Магриба до Кашмира, от Поволжья до Сирии, от Турции до Ирана. Это огромная часть исламского мира почти за тысячу лет его истории.

- Откуда происходят представленные книги?

- Мы разделили всю экспозицию на несколько географических зон и смысловых частей. Есть зал, где представлены наиболее древние традиции, он представляет нам раннюю традицию переписывания текста Корана, где в основном содержатся куфические фрагменты, выполненные в XIV-XV веках, очень красивым почерком мухаккак. Мухаккак, насх, насталик - различные традиции переписывания текста, почерки каллиграфии арабской письменности. Еще один зал у нас отдан под Кашмир и под близкие к нему в декоративном отношении иранские рукописи. Есть и Средняя Азия.

- Расскажите поподробнее о дагестанских рукописях…

- В одном зале мы сосредоточили четыре рукописи из Дагестана XIX века. Любопытно, что две из них переписаны одним человеком, его звали Шамхали ибн Иса Аль-Карахи, то есть он происходил из села Карахи из Карахского общества в современном Чародинском районе Дагестана. Он с разницей в год переписал два списка Корана, которые потом оказались в коллекции татарского мецената и библиофила, которого звали Мухаммед Хасан Тимербулатович Акчулин. Были ли это заказные списки, мы точно, к сожалению, не знаем. Очень важно, что это часть его библиотеки, которая пропала.

Любопытно, как один и тот же человек с очень небольшой разницей во времени переписывал священный текст. Казалось бы, у него уже были какие-то готовые приемы, но рукописи абсолютно уникальные: каждая из них обладает своим неповторимым лицом и декоративным оформлением. Он по-разному располагал текст, по-разному делал декорацию к этому тексту, по-разному переписывал. Мы видим, индивидуальную работу каждого человека над знакомым ему с детства текстом.

Есть еще две рукописи Корана из Дагестана. Замечательный экземпляр, который нам предоставил для экспонирования Фонд Марджани. И еще одна рукопись из РГБ, тоже переписанная уроженцем Дагестана в 1887 году. Она интересна нововведениями в декорацию коранического текста. Там можно увидеть влияние европейского искусства, черты стиля модерн. Видно, что использовались другие красители. То есть эта традиция постоянно жила, она постоянно развивалась.

Хотел бы обратить внимание ваше на одну из рукописей, которая происходит из Джума-мечети села Кубачи, но она была переписана не в Кубачах, а, по всей видимости, в Ираке или где-то на иракской почве на рубеже XIV-XV веков. Это рукопись из Научной библиотеки МГУ. Она долгое время "жила" на Кавказе, неоднократно реставрировалась. Но как она попала в Кубачи, мы не знаем. Были ли это последствия хаджа, который совершал один из жителей этого села или, может быть, привез кубачинский имам, но это интересный пример того, как еще с XIV-XV веков существовали связи между центрами исламского мира и такими относительно отдаленными регионами как Дагестан.

- Есть ли экземпляры из Азербайджана?

- Есть одна рукопись, которая, по всей видимости, происходит из Азербайджана. Она, правда, не подписана, мы ее осторожно датируем концом XVIII века, но по приемам декоративного оформления она явно говорит нам о североиранском или азербайджанском происхождении.

- Какие были предпосылки к тому, чтобы показать всё это в Москве?

- Основным информационным поводом было 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Это знаковая дата в истории нашей страны. Мы попытались ее как-то проиллюстрировать и отметить музейным способом: представить те замечательные сокровища, коранические рукописи, которые имеются в московских собраниях.