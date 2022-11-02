Урожай слив превысил прошлогодний в 1,6 раза на Ставрополье

2 ноя. 21:46

Садоводы Ставропольского края в этом году собрали свыше тысячи тонн слив, более чем в полтора раза превысив показатель прошлого года, рассказали в управлении по информполитике регионального правительства.

В ведомстве пояснили, что краевые садоводы заканчивают собирать урожай.

"В настоящее время в Ставропольском крае объем плодово-ягодной корзины уже превысил 60 тыс т. В частности, завершен сбор слив - урожай составил 1 028 т, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году", - отметили в управлении.

Сливовые сады в основном расположены в Буденновском, Минераловодском, Петровском, Новоселицком, Труновском и Георгиевском округах. Сливы на Ставрополье выращивают 13 производителей.