Грузинский парламент принял закон об Антикоррупционном бюро

2 ноя. 21:32

Парламент Грузии сегодня в первом чтении одобрил поправки в закон "О несовместимости интересов в публичном ведомстве и коррупции", согласно которым в стране будет создано Антикоррупционное бюро.

За него отдал голос 81 депутат, против проголосовал один парламентарий, передает Sputnik Грузия.

Как следует из законопроекта, Антикоррупционное бюро должно будет создать документ об общей политике борьбы с коррупцией, оно подготовит антикоррупционную стратегию и план по ее реализации.

Документ об общей политике борьбы с коррупцией примет парламент, он также будет контролировать его исполнение.

Антикоррупционное бюро будет работать на основе принципов независимости, непредвзятости, политического нейтралитета.