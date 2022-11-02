ФРС США подняла процентную ставку до максимума с января 2008 года

2 ноя. 21:16

Федеральная резервная система США подняла процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, так что теперь она находится в диапазоне 3,75-4% годовых, сказано в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам прошедшего сегодня заседания.

Решение регулятора совпало с большинством прогнозов экономистов и аналитиков.

ФРС увеличивает ставку на 75 б.п. уже четвертое заседание подряд, в данный момент она находится на максимальном уровне с января 2008 года, передает "Интерфакс".

При этом в Федрезерве считают, что понадобится дальнейшее повышение ставки - пока ее уровень не станет "достаточно ограничительным".