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Продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics будут ввозить в Россию по параллельному импорту

Продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics будут ввозить в Россию по параллельному импорту

Минпромторг внес в перечень для параллельного импорта продукцию Marvel, Disney Pixar и DC Comics, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"Перечень дополнили брендами автомобильных запасных частей, продукцией химической промышленности, игрушками и другими товарами. Так, по параллельному импорту теперь можно будет поставлять продукцию с торговыми марками Marvel, Disney Pixar, DC Comics и др.", - сказано в нем.

Кроме того, как следует из соответствующего указа, в список также вошли некоторые иностранные бренды алкоголя - Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's и другие.

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