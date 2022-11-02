"Магнит" покоряет Узбекистан

2 ноя. 20:52

Российская сеть магазинов "Магнит" заявила о желании расширить свой бизнес в Узбекистане, сообщает бизнес-портал Shopper’s.

По данным издания, главой подразделения "Магнита" в Узбекистане "Магнита Средняя Азия" назначен Денис Косаченко, ранее заведовавший отделением Burger King в Москве и Подмосковье.

Отмечается, что Косаченко будет развивать и расширять бизнес компании в Узбекистане и взаимодействие с государственными органами и партнерами.

"Я верю, что команда Узбекистана не только внесет значительный вклад в развитие компании, но и позволит ей стать безусловным лидером на рынке Узбекистана, а также заложить фундамент для расширения в Центральной Азии", - добавил он.