В России уверены, что диалог поможет Ирану и МАГАТЭ решить вопросы по ядерной сделке

2 ноя. 20:40

Тегеран и МАГАТЭ быстро урегулируют нерешенные вопросы по ядерной программе путем диалога, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Только что пожелал моим иранским коллегам провести продуктивные консультации с Секретариатом МАГАТЭ. Уверен, что нерешенные вопросы, касающиеся прежней ядерной программы Ирана, можно решить довольно быстро путем делового диалога", - написал он в Twitter.

Ранее глава МИД Ирана Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Тегеран направит в Вену делегацию для переговоров с МАГАТЭ.