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Крым представит предложения по круглогодичному курорту до зимы

Крым представит предложения по круглогодичному курорту до зимы

Крым подготовит предложения по открытию круглогодичного морского курорта до 1 декабря, об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Уверен, что Крым - один из лучших регионов для участия в этой программе благодаря своим уникальным климатическим условиям", - пояснил он в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что соответствующие предложения будут внесены в правительство РФ.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к 1 марта разработать предложения по созданию к 2035 году круглогодичных морских курортов, на которых смогут отдохнуть не менее 10 млн человек в год.

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