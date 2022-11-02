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Олег Газманов спляшет и споет для пятигорчан перед мэрией города

Олег Газманов спляшет и споет для пятигорчан перед мэрией города

Певцы Олег и Родион Газмановы выступят для жителей Пятигорска в День народного единства 4 ноября, сообщает пресс-служба администрации города. 

Праздничный концерт начнется в 16:00 на площади возле мэрии Пятигорска. Вести его будут Родион Газманов и телеведущая Лейла Лайпанова. На концерте выступят представители различных народов и регионов России, исполняющие национальные мелодии на этнических инструментах. Также с номерами на сцену выйдут рэп-коллектив "Послезавтра" из Ставрополя и артистка из Донецка Наталья Кочура.  

В 18:00 на площади пройдет вокальный конкурс патриотической песни "Родники", на котором выступят ставропольские, калининградские, московские и донецкие конкурсанты, артисты Максим Сухов, Наталья Кочура, а также Олег Газманов.

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