Олег Газманов спляшет и споет для пятигорчан перед мэрией города

2 ноя. 20:35

Певцы Олег и Родион Газмановы выступят для жителей Пятигорска в День народного единства 4 ноября, сообщает пресс-служба администрации города.

Праздничный концерт начнется в 16:00 на площади возле мэрии Пятигорска. Вести его будут Родион Газманов и телеведущая Лейла Лайпанова. На концерте выступят представители различных народов и регионов России, исполняющие национальные мелодии на этнических инструментах. Также с номерами на сцену выйдут рэп-коллектив "Послезавтра" из Ставрополя и артистка из Донецка Наталья Кочура.

В 18:00 на площади пройдет вокальный конкурс патриотической песни "Родники", на котором выступят ставропольские, калининградские, московские и донецкие конкурсанты, артисты Максим Сухов, Наталья Кочура, а также Олег Газманов.