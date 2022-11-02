Слуцкий о коллапсе русского мира: "За 30 лет по-русски перестало говорить 80 млн человек"

ЛДПР выступила за пересмотр проекта госбюджета на следующие три года в плане увеличения финансирования федеральных целевых программ, касающихся соотечественников. Об этом лидер думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил на форуме "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызов времени".

"Наш сегодняшний форум - это очень своевременная сверка часов для того, чтобы совместно развивать и поддерживать русскую цивилизацию, ее цементирующую фундаментальную основу - русский язык. Сегодня мы должны озаботиться судьбой русского мира", - заявил Слуцкий, вспомнив программную статью Владимира Путина десятилетней давности ”Россия и меняющийся мир”, где президент призывал "в разы увеличить культурное и гуманитарное присутствие в мире и на порядок укрепить его там, где говорят на русском или понимают русский".

Однако, посетовал Слуцкий, даже на постсоветском пространстве закрылось большое количество русских школ, а "в крупнейших диаспорах, в Германии, США и Израиле, дети говорят на ломанном русском языке дома - они уже не частица русского мира".

По данным Леонида Слуцкого в 1989-1990-х годах в мире по-русски говорило 350 млн человек, а сейчас 270 млн: "80 млн человек, говорящих по-русски, мы потеряли за 30 с небольшим лет, за ничтожный в историческом масштабе отрезок времени.

Ни один язык за последнее столетие не исчезал с лица планеты так быстро, как русский

Это говорит о коллапсе русского мира. На плечах нашего поколения - политиков и общественных деятелей, деятелей русского мира - лежит ответственность за то, чтобы этот коллапс повернуть вспять. Необходимо снова открывать значительное количество русских школ, думать о том, чтобы молодежь, которая идет вслед за нами, обладала русским самосознанием и считала себя частицей русского мира, являлась таковой. Они должны получать полноценное образование на русском языке. У нас за рубежом прекрасные соотечественники: самоотверженные, высококвалифицированные, грамотные, обладающие в высшей степени русским самосознанием, что сегодня так необходимо нашей стране. Образование для молодежи за рубежом, открытие русских школ, возвращение домой в те самые региональные кластеры тех, кто готов вернуться, подъем иновещания, чтобы реалии о сегодняшней России, а не какие-то искаженные, заведомо антироссийские идеологемы наполняли сознание. Вот три направления нашей работы".

Глава думского комитета по делам национальностей Геннадий Семигин в интервью "Вестнику Кавказа" заявил, что нужно решить несколько важных вопросов, которые влияют на жизнь соотечественников, причем список этих вопросов оказался весьма внушительным. "Какой у них уровень социальной жизни? В каком социальном слое они находятся: элита, средний класс или живут в бедности? Как мы помогаем им политически? Как мы защищаем их права? Доходят ли до них инвестиции? Мы даем рабочие места? Или бизнес только о своей прибыли думает? Мы осуществляем экономические проекты, научно-технические проекты таким образом, чтобы поднять социальный и материальный статус наших соотечественников? Мы даем российские кредиты нашим соотечественникам напрямую? Или нет? У нас есть низкий процент? Мы объединяем предпринимателей-соотечественников в ассоциации, союзы, клубы? Мы помогаем этим союзам и клубам?" – задался вопросами Семигин, оценив работу с соотечественниками по некоторым направлениям как весьма слабую.

Член думского комитета по экономической политике Сергей Алтухов, говоря о соотечественниках, акцентировал внимание на странах их проживания, дав понять, что дипломатическая работа по урегулированию межгосударственных конфликтов сказывается и на русскоязычных гражданах Южного Кавказа: "Сегодня нам как никогда важно не терять связи с нашим соотечественником, причем неважно, где они находятся, в какой стране они живут. Русский мир не имеет границ.

Неважно, где ты живешь, какой у тебя паспорт, если ты часть русской культуры, если ты разделяешь наши ценности, то, конечно же, ты наш соотечественник и мы всегда будем тебя поддерживать.

Россия всегда выступала надежным партнером как граждан Армении, так и граждан Азербайджана. Сочинский саммит еще раз подчеркнул роль России в качестве союзника для обоих государств. (31 октября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян по итогам переговоров в Сочи приняли совместное заявление, - прим. ред.). Я абсолютно убежден, что те вопросы, которые были высказаны со стороны президентов и Армении, и Азербайджана, еще раз подчеркивают намерение продолжать диалог, несмотря на то, что, как сказал наш президент, некоторые неурегулированные вопросы в ближайшее время при посредничестве нашей страны как миротворца будут разрешены. Мы на пути к подписанию мирного соглашения".