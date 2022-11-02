Тегеран: у нас нет намерений нападать на Саудовскую Аравию

2 ноя. 19:42

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Тегеран не собирается совершать нападение на Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба МИД Исламской Республики.

Своими словами он опроверг сообщения американских СМИ, которые ранее говорили о подготовке нападения Ирана на КСА.

"Иран придерживается политики добрососедства, действует на основе взаимоуважения и в рамках международного права, стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе и продолжит конструктивное взаимодействие с соседними странами", - цитирует пресс-служба Канани.