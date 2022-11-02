Реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,4%

2 ноя. 19:48

Сокращение реальных располагаемых доходов населения России в третьем квартале текущего года составило 3,4% в годовом сравнении, такие данные содержатся в докладе Росстата за январь-сентябрь.

Во втором квартале показатель снизился на 0,8% в годовом выражении, в первом - на 1,2%.

В целом за первые 9 месяцев 2022 года реальные располагаемые доходы россиян сократились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в целом за этот год реальные располагаемые доходы жителей РФ упадут на 2,2%, а в 2023 году они вырастут на 1,6%.