Швейцария присоединилась к новым европейским санкциям против Ирана

2 ноя. 19:37

Швейцария вслед за Евросоюзом установила санкции против трех граждан Ирана и одного предприятия-производителя беспилотников за предполагаемые поставки аппаратов России, такое сообщение распространил Федеральный совет Швейцарии.

Согласно ему, Минэкономики совместно с МИД Швейцарии приняло решение "ввести санкции, аналогичные мерам ЕС, в связи с поставками иранских дронов России", передает "Интерфакс".

В сообщении уточняется, что Берн не стал расширять антииранский "черный" список с связи с недавними протестами, однако "осудил использование силы со стороны сил безопасности Ирана против протестующих".