Жертвой столкновения легковушки с бензовозом в Казахстане стал один человек

2 ноя. 18:52

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и бензовоза на востоке Казахстана погиб один человек, пишет Sputnik Казахстан.

Трагедия произошла на 16 км автодороги Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области. 48-летний владелец Lada Granta выехал на встречку и врезался в грузовой автомобиль.

Водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения").