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Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в октябре

"Вестник Кавказа"

Публикуем самые яркие снимки месяца

Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Открытие в Государственном музее Востока выставки "Вспоминая социалистический реализм. Станковая скульптура Азербайджана 1940-1950-х годов"
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Презентация книги "Коста. Моление о чаше" Тамира Салбиева
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Отдыхающие в парке Покровское-Стрешнево в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Фотовыставка, посвященная Муслиму Магомаеву на Сретенском бульваре в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Посетители на II Международной биеннале современного искусства Кавказа в Центре дизайна Artplay в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Рыбак в парке Покровское-Стрешнево в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Дождь в Москве
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Участники исторического сражения реконструкторов в доспехах Тушинские маневры
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Белка в парке Лефортово в Москве
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