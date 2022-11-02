Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в октябре

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Открытие в Государственном музее Востока выставки "Вспоминая социалистический реализм. Станковая скульптура Азербайджана 1940-1950-х годов"
Презентация книги "Коста. Моление о чаше" Тамира Салбиева
Отдыхающие в парке Покровское-Стрешнево в Москве
Фотовыставка, посвященная Муслиму Магомаеву на Сретенском бульваре в Москве
Посетители на II Международной биеннале современного искусства Кавказа в Центре дизайна Artplay в Москве
Рыбак в парке Покровское-Стрешнево в Москве
Дождь в Москве
Участники исторического сражения реконструкторов в доспехах Тушинские маневры
Белка в парке Лефортово в Москве
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