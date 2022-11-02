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Ильхам Алиев позвонил президенту Турции

Ильхам Алиев позвонил президенту Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Главы государств обсудили сочинскую встречу лидеров России, Азербайджана и Армении, а также подписанное по ее итогам совместное заявление.

Ильхам Алиев передал Реджепу Тайипу Эрдогану поздравления с началом серийного производства глобального технологического бренда Togg, предоставляющего услуги в области мобильности в Турции, назвав это новым успехом турецкой промышленности.

Участники телефонного разговора также обменялись мнениями о различных аспектах азербайджано-турецких дружеских и братских отношений.

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