Гутерриш оценил возвращение России в зерновую сделку

2 ноя. 18:38

Генсек ООН Антониу Гутерриш поприветствовал возвращение России в реализации зерновой сделки, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь горячо приветствует объявление России о возобновлении ее участия в реализации черноморской инициативы по обеспечению безопасного судоходства для экспорта зерна, продовольствия и удобрений с Украины", - приводит его слова "Известия".

Он подчеркнул, что Гутерриш поблагодарил Турцию и координатора ООН в Совместном координационном центре Амира Абдуллы и его команды за деятельность "по поддержанию открытой данной важной линии продовольственного обеспечения".

Кроме того, как добавил Дюжаррик, генсек все еще настаивает на снятии санкций, мешающих экспорту российских удобрения и продовольствия.