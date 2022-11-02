Каладзе: на стройках в Тбилиси соблюдаются все нормы безопасности

2 ноя. 18:10

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что все строительные работы, осуществляющиеся в столице Грузии, соответствуют нормам безопасности.

"Во время всех строительных работ используются нормы, которые установлены законодательством Грузии. Во время строительных работ, которые осуществляются в масштабах столицы в разных районах, все делается по строительным правилам, которые предусмотрены законодательством", - цитирует его Sputnik Грузия.

Он также напомнил о трагедии в парке Ваке, где 13 октября, на второй день после открытия отремонтированного фонтана, погибла девочка после удара током. По словам мэра, следствие даст ответ на точную причину случившегося.