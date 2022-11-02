Турмашрут "Сказочная Карачаево-Черкесия" стал национальным

2 ноя. 18:16

Региональный туристический маршрут "Сказочная Карачаево-Черкесия" стал национальным, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В федеральный реестр национальных туристских маршрутов внесен маршрут "Сказочная Карачаево-Черкесия". Новый статус даст дополнительные возможности для его продвижения", - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что во время пятидневного маршрута все желающие смогут ознакомиться с главными достопримечательностями КЧР - ключевыми историческими сооружениями и локациями, особенностями ландшафта и природы, почувствовать ярко выраженный национальный колорит республики.