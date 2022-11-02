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Турмашрут "Сказочная Карачаево-Черкесия" стал национальным

Турмашрут &quot;Сказочная Карачаево-Черкесия&quot; стал национальным

Региональный туристический маршрут "Сказочная Карачаево-Черкесия" стал национальным, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В федеральный реестр национальных туристских маршрутов внесен маршрут "Сказочная Карачаево-Черкесия". Новый статус даст дополнительные возможности для его продвижения", - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что во время пятидневного маршрута все желающие смогут ознакомиться с главными достопримечательностями КЧР - ключевыми историческими сооружениями и локациями, особенностями ландшафта и природы, почувствовать ярко выраженный национальный колорит республики.

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