Путин: Россия продолжит сотрудничать с Турцией

2 ноя. 17:51

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами СБ РФ заявил, что Москва не намерена препятствовать поставкам зерна с Украины в Турцию.

По его словам, это связано с нейтралитетом Анкары и возможностями турецкой зерноперерабатывающей промышленности.

Также он подчеркнул, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прилагает большие усилия для обеспечения интересов беднейших стран.

"Здесь у нас сомнений никаких нет, и мы будем продолжать в любом случае сотрудничать с Турецкой Республикой", - цитирует президента РИА Новости.