Лавров и Абдоллахиян обсудили ситуацию в зоне Персидского залива

2 ноя. 17:40

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахияном. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

Дипломаты обсудили актуальную региональную проблематику, уделив особое внимание текущей ситуации в зоне Персидского залива.

"Подтверждена общность позиций Москвы и Тегерана в пользу преодоления всех имеющихся здесь противоречий политико-дипломатическими средствами с учетом интересов ближневосточных государств", - пояснили в МИД России.

Кроме того, было указано на вред, который может принести развернутая западной прессой информационная кампания: в непростой международной обстановке она может вылиться в опасный рост напряженности в данном стратегически важном районе.

Лавров и Абдоллахиян также коснулись ситуации на Южном Кавказе и затронули ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.