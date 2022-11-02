В Махачкале сообщили о росте пассажиропотока аэропорта

2 ноя. 17:32

Пассажиропоток махачкалинского аэропорта имени Амет-Хана Султана в октябре 2022 года вырос на 6,7% по сравнению с 2021 годом - до 219 тыс человек, заявила помощник гендиректора по связям с общественностью воздушной гавани Сапура Магомедова.

Она отметила, что количество вылетов в октябре возросло на 14,9% и составило 1,804. Наибольшая доля в общем пассажиропотоке приходится на авиаперевозчики "Победа", "Аэрофлот" и "Северный ветер".

Самыми популярными направлениями признаны Москва, Санкт-Петербург, Сургут, а из зарубежных - Стамбул, Дубай и Анталья, пишет "Интерфакс".