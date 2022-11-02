Иранская делегация едет в Вену укреплять отношения с МАГАТЭ

2 ноя. 17:55

В ближайшие дни делегация Ирана приедет в Вену для укрепления отношений с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"В ближайшие дни мы направим делегацию из Ирана в Вену для начала переговоров по укреплению сотрудничества с МАГАТЭ", - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Абдоллахиян отметил, что глава Агентства по атомной энергии Ирана Мохаммед Эслами и глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии достигли консенсуса по данному вопросу, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.