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Оператор "Северного потока" собрал данные с места его повреждения

Оператор &quot;Северного потока&quot; собрал данные с места его повреждения

Оператор газопровода "Северный поток" Nord Stream AG окончил первичный сбор данных на месте повреждения его первой нитки в исключительной экономической зоне Швеции, такое сообщение распространила пресс-служба компании.

"По предварительным результатам осмотра места повреждения на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга", - сказано в нем.

Уточняется, что труба в промежутке между ними полностью разрушена, фрагменты разлетелись в радиусе не менее 250 м.

Специалисты Nord Stream AG продолжают анализировать полученную информацию.

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