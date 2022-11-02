Оператор "Северного потока" собрал данные с места его повреждения

2 ноя. 17:18

Оператор газопровода "Северный поток" Nord Stream AG окончил первичный сбор данных на месте повреждения его первой нитки в исключительной экономической зоне Швеции, такое сообщение распространила пресс-служба компании.

"По предварительным результатам осмотра места повреждения на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 м на расстоянии около 248 м друг от друга", - сказано в нем.

Уточняется, что труба в промежутке между ними полностью разрушена, фрагменты разлетелись в радиусе не менее 250 м.

Специалисты Nord Stream AG продолжают анализировать полученную информацию.