Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines начала летать в Анкару из Тбилиси

2 ноя. 16:54

Турецкая низкобюджетная авиакомпания Pegasus Airlines начала выполнять регулярные рейсы из Тбилисского международного аэропорта в Анкару, - сообщает пресс-служба компании TAV Georgia, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми.

Рейсы будут выполняться в течение зимнего навигационного сезона два раза в неделю по средам и воскресеньям до конца марта 2023 года, - передает Sputnik Грузия.

Разрешение на полеты авиаперевозчик получил 19 октября.

Pegasus уже выполняет 17 рейсов в неделю из Тбилисского международного аэропорта в Стамбул, а также впервые планирует продолжить регулярные рейсы в курортную Анталью в зимний сезон, он намерен летать туда два раза в неделю, по средам и субботам.

Напомним, раньше, в 2019-2020 годах, рейсы между Анкарой и Тбилиси выполнялись авиакомпанией Turkish Airlines, но были отменены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.